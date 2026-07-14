ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಪರಾಜಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅವರ ಗುಣವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

90ರ ದಶಕದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ, ಸೌಂದರ್ಯ, ನೇರ ಮಾತು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದವರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸ್ಟೈಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿದ್ದ ರವೀನಾ, ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ರಶಾ ಥಡಾನಿಗೂ ಅದೇ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ರವೀನಾ ಅವರ ಸಿಹಿ ನಡೆ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಟಿಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಅವರು ಪಾಪರಾಜಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಓದಿದ್ದು ನಿಜ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಪಾಪರಾಜಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ, ತಾವು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವರ ಕೈಗೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಈ ನಡೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.

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ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು "ವಾವ್" ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು "ಸೂಪರ್" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು "ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ

ರವೀನಾ ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು.