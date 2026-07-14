Tirupati Tirumala Temple Ticket: ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲ ಕೂಡ ಒಂದು. ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕಲಿಯುಗದ ದೈವ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
Tirupati Tirumala Temple Ticket: ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚು, ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ. ಶ್ರೀವಾರಿ ಹುಂಡಿ ಆದಾಯವೇ ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ.3-5 ಕೋಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಲೆಗೂದಲು ಸಮರ್ಪಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಕ್ಕೆ 40,000-50,000 ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನಸಂದಣಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶ
ಶ್ರೀವಾರಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ 12 ರಿಂದ 24 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳ ಕಥೆ. ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ, ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಂತಹ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಣಿ ರಜೆಗಳು ಬಂದರೆ, ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎರಡು-ಮೂರು ದಿನಗಳೇ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀವಾರಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರೆ, ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ಟಿಟಿಡಿ) ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾರಿ ದರ್ಶನ
ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ವೃದ್ಧರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನೂರು ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಶ್ರೀವಾರಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಬರುವ ವೃದ್ಧರು ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಪಡಬಾರದೆಂದು ಟಿಟಿಡಿ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. 65 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾರಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಬರಬಹುದು.
ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು?
ಈ ದರ್ಶನವು ದಿನವಿಡೀ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 65 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಐಡಿ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರಾವೆಯನ್ನು S-1 ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ನಂತರ, ದೇವಾಲಯದ ಬಲಭಾಗದ ಗೋಡೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ವೃದ್ಧರು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆದು ಹೋಗಬಹುದು.
ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ, ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷ, ಗರಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಬರಬಹುದು. ದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲಾ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಅನ್ನ, ಮೊಸರನ್ನ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೌಂಟರ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ.
ಕೇವಲ ವೃದ್ಧರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ತಿರುಮಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರಿಗಾಗಿಯೂ ಟಿಟಿಡಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೋಷಕರು ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಶನದ ಬದಲು ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಟಿಟಿಡಿ ಈ 'ಶಿಶು ದರ್ಶನ'ಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀವಾರಿ ದೇವಾಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸುಪಥಂ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿ, ತಂದೆ ಮತ್ತು 12 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನದ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ. ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಶಿಶು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ.