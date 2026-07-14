ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ವದಂತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಈಗ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ತುಂಬಾಡ್ 2' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೋಹಮ್ ಶಾ ಜೊತೆ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ನಟಿಸುವುದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ.
'ತುಂಬಾಡ್ 2' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೋಹಮ್ ಶಾ ಜೊತೆ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ನಟಿಸುವುದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಲಿಯಾ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಆದೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ 2027ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಸೋಹಮ್ ಶಾ ಜೊತೆ 'ತುಂಬಾಡ್ 2' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್
ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ವದಂತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಈಗ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ತುಂಬಾಡ್ 2' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೋಹಮ್ ಶಾ ಜೊತೆ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ನಟಿಸುವುದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾರರ್ ಜಾನರ್ಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಸೋಹಮ್ ಶಾ ಅವರೇ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. #Tumbbad2 ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, @aliaabhatt" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘೋಷಣೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಪಾತ್ರ ಕೇವಲ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿರದೆ, ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 'ತುಂಬಾಡ್ 2' ಸಿನಿಮಾ 2027ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಈಗ ನಾಯಕಿಯ ಹೆಸರನ್ನೂ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೋಹಮ್, "ಪಾಪದ ಭೂತಕಾಲ, ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯ. ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ದುರಾಸೆಯ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು.
'ತುಂಬಾಡ್' ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೋಹಮ್ ಶಾ, "'ತುಂಬಾಡ್' ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ. 'ತುಂಬಾಡ್ 2' ಮೂಲಕ ಆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕಥೆಯ ಮೂಲಾಂಶ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೇ, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪದರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಿತ ಎನಿಸಿದರೂ, ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಹೊಸದಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನ ಜಯಂತಿಲಾಲ್ ಗಡಾ ಅವರು, "'ತುಂಬಾಡ್ 2' ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಮೂಲ ಕಥೆಯ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "'ತುಂಬಾಡ್ 2' ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವಂತಹ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪೆನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಮೂಲ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ 'ತುಂಬಾಡ್' ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. "ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಗುರುತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ರೋಚಕವಾಗಿತ್ತು. ಮೂಲ ಸಿನಿಮಾದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಥೆ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಇದು ಮೂಲಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ
'ತುಂಬಾಡ್ 2' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆದೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸೋಹಮ್ ಶಾ ಅವರ ಸೋಹಮ್ ಶಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೆನ್ ಮರುಧಾರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿದೆ.