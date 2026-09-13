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India Latest News Live: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಟಾರ್ಗೆಟ್: 14ರ ಬಾಲಕಿ ನಾಪತ್ತೆ
ಸಾರಾಂಶ
ಕರಾಚಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೂ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಬುಧವಾರದಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಆಕೆಯ ಹೆತ್ತವರು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸೋದರಿಯರ ಅಪಹರಣವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ, ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕ ಮತಾಂತರ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರೊಂದಿಗಿನ ಮದುವೆಯ ಅನಿಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಆ.29ರಂದು 14 ಮತ್ತು 16 ವರ್ಷದ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ತಾಂಡೋ ಅಲ್ಲಾಹ್ಯಾರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
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