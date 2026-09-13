ಬಜೆಟ್ ಕಡಿಮೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಫುಲ್! ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ದೈವಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹೆಸರು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಾಂತಾರ
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಕಾಂತಾರ' ಇದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ-ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 407 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು.
ಹನು-ಮಾನ್
ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಹನು-ಮಾನ್' ಸಿನಿಮಾ, ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ಹೀರೋ ಜಾನರ್ ಅನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಹನುಮಂತನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸೂಪರ್ಹೀರೋ ಕಥೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 295.29 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು.
ಕಾರ್ತಿಕೇಯ 2
ನಿಖಿಲ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಟನೆಯ 'ಕಾರ್ತಿಕೇಯ 2' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ, ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಸವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿತ್ತು. ಚಿತ್ರತಂಡವು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಚಿತ್ರ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 117.87 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತು.
ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ
'ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ' ಎಂಬ ಅನಿಮೇಷನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಹಳವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರದ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತಂದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬಂತು. ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 326.82 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತು.
ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್
2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭ ನಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಜನ ಸೇರಲು ಶುರುವಾಯಿತು. ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಜೀವನ, ಬೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಕೇವಲ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 205.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
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