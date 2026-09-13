ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುತ್ತಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹20 ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಮಿಳು ನಟ ಸೂರಿ, ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪರೋಟಾ ಸೂರಿ’ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಅವರು, ‘ವಿದುತಲೈ’ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುತ್ತಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಅವರು.. ಇದೀಗ ಕ್ರೇಜಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವನ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೂ, ಅದೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಮುಂದೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಮಿಳು ನಟ ಸೂರಿ ಅವರ ಜೀವನ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ.
ಮಧುರೈ ಮೂಲದವರು
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುತ್ತಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಟ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ತಮಿಳು ನಟ ಸೂರಿ. ತಮಿಳು ನಟ ಸೂರಿ ಮಧುರೈ ಮೂಲದವರು. ಆರು ಮಂದಿ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು.
ಅದರಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ, ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಬೆಳೆದ ಸೂರಿ, ಒಂದು ದಿನ ಅದೇ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬಹುಶಃ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ನೀಡಿತು.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ
ಸೂರಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಈ ನಟನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣನ್. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಎಂದು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ತಳಪತಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರ ಸೂರಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು. ನಂತರ ಸೂರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಅವರ ಸಿನಿ ಗುರುತಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.
ಸೂರಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿವೆ. 1993ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿರುಪ್ಪೂರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪೇಂಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ವಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 140 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 70 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
1998ರಲ್ಲಿ ಸೂರಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ, ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಮನ್ನಣೆಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಪೇಂಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪರೋಟಾ ಸೂರಿ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯ
2009ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ವೆಣ್ಣಿಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಕುಳು’ ಸಿನಿಮಾ ಸೂರಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ‘ಪರೋಟಾ ಸೂರಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು.
2023ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ವಿದುತಲೈ: ಪಾರ್ಟ್ 1’ ಸಿನಿಮಾ ಸೂರಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕುಮಾರೇಶನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸೂರಿ, ತಾವು ಕೇವಲ ಹಾಸ್ಯನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲ ನಟ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
ಸದ್ಯ ಸೂರಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ‘ಮಂಡಾಡಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ದಿನಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೂರಿ, ಇಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಯಶೋಗಾಥೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.