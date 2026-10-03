2027ರ ರಜಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳು ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರಕ್ಕೆ ಬೀಳಲಿವೆ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ, ದಸರಾ, ಗುರುನಾನಕ್ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದಿನಗಳು ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಲಿದೆ?
2027ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್? ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲೇ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ರಜಾದಿನಗಳು!
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮೊದಲು ನೋಡುವುದು ರಜಾದಿನಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್. ಅದರಲ್ಲೂ ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆಗಳು ಸೋಮವಾರ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರೆ ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 2027ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು ಶನಿವಾರ ಅಥವಾ ಭಾನುವಾರಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಜೆ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ರಜೆಗಳು ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ?
2027ರ ರಜಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದಲೇ ವೀಕೆಂಡ್ ರಜಾದಿನಗಳ ಸರಣಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ಶನಿವಾರ ಬರಲಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಿನವೂ ಮೇ 1ರಂದು ಶನಿವಾರವೇ ಇದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಭಾನುವಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಶನಿವಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಹಾಗೂ ದಸರಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಂದು ಶನಿವಾರಕ್ಕೆ ಬೀಳಲಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಗುರುನಾನಕ್ ಜಯಂತಿ ಭಾನುವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಶನಿವಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.
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2027ರ ಈ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಧನೇಶ್ ಜಿಯಾನಾನಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, “2027 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಕಠಿಣ ವರ್ಷವಾಗಲಿದೆ” ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಕೆಲವರು ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ಹಬ್ಬ ಬಿದ್ದರೂ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ರಜಾದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರೆಬೇರೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾದರೆ 2027ರಲ್ಲಿ ರಜೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ?
ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕಂಪನಿ, ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ರಜಾ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಜಾದಿನಗಳು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ರಜಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 2027ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳೇ ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದ ರಜಾದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ರಜೆ ನೀತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರಜೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನೂ ಇರಲಿದೆ.