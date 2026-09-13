ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ಪತಿ ಮಥಿಯಾಸ್ ಬೋ ಜೊತೆಗಿನ ಬೀಚ್ ವೆಕೇಷನ್ನ ಮಜವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫನ್ ಪೋಸ್ಗಾಗಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪರದಾಡಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ನಟಿ ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಮಥಿಯಾಸ್ ಬೋ ಜೊತೆಗಿನ ಬೀಚ್ ವೆಕೇಷನ್ನ ಮಜವಾದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪರದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾರ್ಚ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ತಮ್ಮ ಪತಿ, ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಾರೆ ಮಥಿಯಾಸ್ ಬೋ ಜೊತೆಗಿನ ಬೀಚ್ ವೆಕೇಷನ್ನ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಾಪ್ಸಿ ಒಂದು ಮಜವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೀಚ್ ಬಳಿ ಒಂದು ಫನ್ ಪೋಸ್ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪತಿ ಆ ಸ್ಟಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿದೆ.
'ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಜಾಗ, ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಗಂಡ, ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಫೋಟೋ ಮೊಮೆಂಟ್. ಕೊನೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ AI ಬಳಸಬಹುದಿತ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. #HolidayHustle' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಈ ಜೋಡಿಯ ಖುಷಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್, "ಹಹಹಹಹಾ," ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ಹಾಗೆ, ಈ ಜೋಡಿ ಮಾರ್ಚ್ 23, 2024 ರಂದು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಾಪ್ಸಿ ನಿಲುವು
'ಪಿಂಕ್' ಮತ್ತು 'ಹಸೀನ್ ದಿಲ್ರುಬಾ' ದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗಡಿರೇಖೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ANI ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಾಪ್ಸಿ, 'ನಾನಿಂದು ಇರೋ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಬಾರದು. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ...
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಗಾಂಧಾರಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕನಿಕಾ ಧಿಲ್ಲೋನ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ತಾಪ್ಸಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಕಾಣೆಯಾದ ಮಗಳ ತಂದೆಯಾಗಿ ಇಶ್ವಾಕ್ ಸಿಂಗ್, ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಜತಿನ್ ಸರ್ನಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಸ್ವಾಸ್ತಿಕಾ ಮುಖರ್ಜಿ, ಮಿತಾ ವಶಿಷ್ಟ್ ಮತ್ತು ಛಾಯಾ ಕದಂ ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ಜಯಪುರ್ರಾದ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಶಿಶ್ ಮಖಿಜಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.