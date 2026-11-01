08:41 AM (IST) Nov 01

India Latest News Live 1 November 2026 ಇಂದಿನಿಂದ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಬದಲಾವಣೆ! ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್

ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ₹10 ರಿಂದ ₹11.50 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಗೃಹಬಳಕೆಯ 14.2 ಕೆಜಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

Read Full Story
07:53 AM (IST) Nov 01

India Latest News Live 1 November 2026 ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೃಹತ್‌ ವೀಕೆಂಡ್‌ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಿಚ್ಚು; ಸತತ 3ನೇ ವಾರ ಧರಣಿ, 3.2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಭಾಗಿ

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ 3ನೇ ವಾರವೂ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಅಶ್ರುವಾಯು ಮತ್ತು ಜಲಫಿರಂಗಿ ಬಳಸಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Read Full Story
07:42 AM (IST) Nov 01

India Latest News Live 1 November 2026 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಬಂದ 49.6 ಕೋಟಿ ಜನ! ಶೇ. 57.7 ರಿಂದ ಶೇ. 16.1ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ

ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಡತನವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 2011ರಿಂದ 2023ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ಜನರು ಬಡತನ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
Read Full Story
07:31 AM (IST) Nov 01

India Latest News Live 1 November 2026 IAS-IPS ದಂಪತಿಯ ಬೃಹತ್ ಅಕ್ರಮ - ದುಬಾರಿ ಮೌಲ್ಯದ 36 ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ₹6 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿ

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಐಎಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿಖರ್‌ ಅಗ್ರವಾಲ್‌ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಾಖಾ ಮಾಥುರ್‌ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೃಹತ್ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ 36 ಮನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಆಘಾತಕರ ವಿಚಾರ ಎಸಿಬಿ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

Read Full Story
07:28 AM (IST) Nov 01

India Latest News Live 1 November 2026 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ - ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ₹4,500 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ಬಿಡುಗಡೆ

ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 1.09 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ತೆರಿಗೆ ಪಾಲನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 4,504 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂತಾಗಿದೆ.
Read Full Story
07:18 AM (IST) Nov 01

India Latest News Live 1 November 2026 ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಕಡೆಯೇ ರಾಮಮಂದಿರ ಇದೆಯಾ? ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂಗೆ! PIL ಸಲ್ಲಿಕೆ

2019ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಕೇಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
Read Full Story