Online liquor delivery Delhi: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮದ್ಯ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೇ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ? ವಿಶ್ವದ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ದೆಹಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮದ್ಯ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ (ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ) ಸೌಲಭ್ಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೆಹಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು (DSIIDC) ‘ದೆಹಲಿ ಲಿಕ್ಕರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್’ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವೆ, ವಿಶ್ವದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳೇನು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಆ ಕುರಿತ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿವೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ, ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪರವಾನಗಿ (ಲೈಸೆನ್ಸ್) ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ (USA)
ಅಮೆರಿಕದ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯಿದೆ. ಆದರೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಿಯಮಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಡೆಲಿವರಿ ನೀಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (ID) ತೋರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಮದ್ಯ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉತಾಹ್ (Utah) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮದ್ಯ ತರಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧವಿದೆ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ (UK)
ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಅನುಮತಿಯಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಾದ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತು ಏನೆಂದರೆ, ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯುವವರು ಇಬ್ಬರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು.
ಚೀನಾ
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಡಿಲವಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೆನಡಾ
ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವು ಆಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ (ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ) ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂಟಾರಿಯೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು 'ಎಲ್ಸಿಬಿಒ' (LCBO) ನಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಯು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮದ್ಯ ವಿತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಂತಹ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ದೆಹಲಿಯೂ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಗೆ ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷರತ್ತುಗಳು
ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿವೆ:
ವಯಸ್ಸಿನ ದೃಢೀಕರಣ: ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮ. ಆರ್ಡರ್ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಮಾನ್ಯವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಪರವಾನಗಿ: ಸೂಕ್ತವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟದ ಪರವಾನಗಿ (ಲೈಸೆನ್ಸ್) ಹೊಂದಿರುವ ನೋಂದಾಯಿತ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟದ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ.
ಸಮಯ ಮತ್ತು 'ಡ್ರೈ ಡೇ': ರಾತ್ರಿಯ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧಿತ ದಿನಗಳಂದು (ಡ್ರೈ ಡೇ) ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೂ ಮದ್ಯ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ವಹಿವಾಟು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ಈ ಸೇವೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ದೆಹಲಿಯ ಹೊಸ ಬುಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.