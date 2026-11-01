ಸೋನಂ ಕಪೂರ್, ಕಂಗನಾ ರನೌತ್, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಧೂಮಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು ಯಾರು? ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಎಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕುತೂಹಲ. ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಧೂಮಪಾನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರುವ ಆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಸೋನಂ ಕಪೂರ್
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ನಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿದೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಕಂಗನಾ ರನೌತ್
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೇರ ಮಾತು ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಂಗನಾ, ಧೂಮಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್
ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಧೂಮಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದವು.
ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್
'ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ನಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಲಾವಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ನಂತರ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಧೂಮಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದವು. ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು ಅವರ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದರೂ, ಇಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದೃಢಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಧೂಮಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ
ಧೂಮಪಾನವು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸದೆ ಅದರ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.