ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇಟಲಿ ಪ್ರವಾಸದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮಿ ಆಕಾಶ್ ಮೆಹ್ತಾ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇಟಲಿ ಪ್ರವಾಸದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ಝಲಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕಾಶ್ ಮೆಹ್ತಾ ಜತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾರಾ
ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆದಿರುವುದಾಗಿ ಸಾರಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸವಿದಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಕಾಶ್ ಮೆಹ್ತಾ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಕಾಶ್ ಮೆಹ್ತಾ, ಸಾರಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶ್ ಮೆಹ್ತಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಫೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾನೆ ಕಂಪನಿಯ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಾಗರ್ ಹಾಂಗ್ ಚುನ ಕೂಡ ಸಾರಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಎಂಬ ಗುರುತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವೃತ್ತಿಪರ ಆಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪಿಲೇಟ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಲೇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಇಟಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಈ ಭೇಟಿ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸಾರಾ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಲಂಡನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನಂಟು
ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಕಂಪನಿ ಲೇನೀಜ್ (Laneige)ಗೆ ಭಾರತದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ILEM Japan, Cetaphil ಮತ್ತು Ferns N Petals ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೂ ಸಹಯೋಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ PNG Jewellers ಕೂಡ ಸಾರಾ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರಚಾರ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲೂ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಬಜೆಟ್ 130 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹1,137 ಕೋಟಿ) ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ಮೊತ್ತವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಚಾರ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.