ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಸ್ಕೇರಿ ಪಿಕ್ಚರ್' ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರರ್ಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ತೆಲುಗು ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ಬಾಬು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಹುಬಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಸ್ಕೇರಿ ಪಿಕ್ಚರ್' ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಾರರ್ಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ತೆಲುಗು ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ಬಾಬು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರರ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಖತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಹಾರರ್ಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026' (HorrorCon India 2026) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ 'ಸ್ಕೇರಿ ಪಿಕ್ಚರ್' (Scary Picture) ಎಂಬ ಹೊಸ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಅವರ 'ಸ್ಕೇರಿ ಪಿಕ್ಚರ್' ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು?
ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ತೆಲುಗು ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ಬಾಬು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರವಿ ಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಣಾ, "ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ರವಿ ಬಾಬು ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಾರರ್ಕಾನ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮತ್ತೆ ಹಾರರ್ ಜಾನರ್ಗೆ ಮರಳಿದ ಕಂಗನಾ
ಇನ್ನು ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2023ರಲ್ಲಿ ಪಿ. ವಾಸು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದ 'ಚಂದ್ರಮುಖಿ 2' ತಮಿಳು ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಗನಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ 'ಸ್ಕೇರಿ ಪಿಕ್ಚರ್' ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಿಂದಾಗಿ ಜನರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ, ಉಳಿದ ತಾರಾಗಣ ಹಾಗೂ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇನ್ನೂ ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.