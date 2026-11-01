ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೆಂಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನವರಾದರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ದತ್ತುಪುತ್ರ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಗಡಿಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸತತ ಎರಡು ಐಪಿಎಲ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.01): ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಮೆಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕನ್ನಡಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾದರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಲ, ಜಲ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಈ ನಡೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಆಟಗಾರನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಕುಟುಂಬದ ಆತ್ಮೀಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಹೌದು.
“ಕರ್ನಾಟಕದ ದತ್ತುಪುತ್ರ ನಾನು” ಎಂದಿದ್ದ ಡಿಕೆ!
ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು “ಕರ್ನಾಟಕದ ದತ್ತುಪುತ್ರ” ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೋಚ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೀರಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನವರಾದರೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ಡಿಕೆ
ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದವರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಡುವೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು, ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಗಡಿಯ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಇರುವ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸತತ ಎರಡು ಐಪಿಎಲ್ ಕಪ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಪಾತ್ರ
2024ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಹಾಗೂ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿತು. ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ, ಪಂದ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ನಿಭಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ 2025 ಮತ್ತು 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋ ಬೊಬಾಟ್, ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಂಟು
ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಬಂಧ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ತಂಡವು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸುವುದು, ಆಟಗಾರರು ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಕನ್ನಡದ ಶುಭಾಶಯವೂ ಇದೇ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ನೆಲದಂತೆ ಗೌರವಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರ ನಡೆಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ