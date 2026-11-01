ತಮಿಳು ನಟ ಸೂರ್ಯ ನಟನೆಯ ‘ಸೀನ್’ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ನೀಡಿದೆ.
Suriya upcoming film Scene trailer in which he plays a police officer released creating a buzz: ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿ; ‘ಸೀನ್’ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ, ಕ್ರೈಂ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಧಮಾಕಾ!
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸೂರ್ಯ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ‘ಕರುಪ್ಪು’ ಮತ್ತು ‘ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ನಟ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಅಭಿನಯದ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ ‘ಸೀನ್’ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯ!
‘ಆವೇಶಂ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿತು ಮಾಧವನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಇನ್ಬರಾಜ್ ಎಂಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಂಭೀರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಮಾತುಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಚುರುಕಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಇನ್ಬರಾಜ್, ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗಳು ನಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಬೇರೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಭಯಾನಕ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಹೊಣೆ ಇನ್ಬರಾಜ್ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ನ ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಲು ಅವರು ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಥಾಹಂದರ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಟ್ರೇಲರ್ ನೀಡಿದೆ.
ನಜ್ರಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವತಾರ, ನಸ್ಲೆನ್ ವಿಲನ್ ಲುಕ್!
ಸೂರ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ನಜ್ರಿಯಾ ಮಾಯಾ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಟ್ರೇಲರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೆಯೂ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಜ್ರಿಯಾ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಿರುವು ತರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ನಟ ನಸ್ಲೆನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ್ ಎಂಬ ಕ್ರೂರ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಸ್ಲೆನ್, ಈ ಬಾರಿ ಭಯಾನಕ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿನ ಅವರ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕಾಮಿಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್!
‘ಸೀನ್’ ಕೇವಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಥೆಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಟ್ರೇಲರ್ನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗಳ ತನಿಖೆ, ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ನ ಕ್ರೌರ್ಯ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಯ ನಡುವೆ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನೂ ಬೆರೆಸಿರುವುದು ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಬಹುದು. ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ನಜ್ರಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಆನಂದ್ರಾಜ್, ಲಾಲ್, ರಾಜ್ ಪ್ರಿಯನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಶಿನ್ ಶ್ಯಾಮ್, ‘ಸೀನ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಕಣ್ಣು!
ಈ ವರ್ಷ ಸೂರ್ಯ ಅಭಿನಯದ ‘ಕರುಪ್ಪು’ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರುಪ್ಪುಸಾಮಿ ಎಂಬ ದೇವರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಭ್ರಷ್ಟ ವಕೀಲ ಬೇಬಿ ಕಣ್ಣನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ತೆರೆಗೆ ಬಂದ ‘ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್’ ಚಿತ್ರವೂ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ‘ಸೀನ್’ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ನೀಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಾಮಿಡಿ, ಕ್ರೈಂ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂಶಗಳ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ‘ಸೀನ್’ ಸಿನಿಮಾ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಳಿಕ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಗೆಲುವಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರಾ? ‘ಸೀನ್’ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.