ನಟಿ ರೆಜಿನಾ ಕ್ಯಾಸಂಡ್ರಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು, ಯಶಸ್ಸು, ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೀಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ರೆಜಿನಾ ಕ್ಯಾಸಂಡ್ರಾ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅನುಭವ ತಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2020ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ
ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರೆಜಿನಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಪ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, 2020ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸಂಬಂಧ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೀವ್ರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ಅದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿಹೋಗಿದ್ದೆ.
ಆ ನೋವಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಹಿ ಅನುಭವದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ನೋವಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿ ರೆಜಿನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿ, ಡೇಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ನಟಿ
ರೆಜಿನಾ ಕ್ಯಾಸಂಡ್ರಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ನಟರ ಜೊತೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂದೀಪ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಧರ್ಮ್ ತೇಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಟಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇದ್ದದ್ದು ನಿಜ. ಈ ವಿಚಾರ ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರೆಜಿನಾ, ಪದೇಪದೇ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬ್ರೇಕಪ್ ಕುರಿತು ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಚಾನೆಲ್ನ ನಿರೂಪಕಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರನಟಿಯವರೆಗೆ
ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ರೆಜಿನಾ ಕ್ಯಾಸಂಡ್ರಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ‘ಕಂದನಾಲ್ ಮೊದಲ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅವರು, ‘ಶಿವ ಮನಸುಲೋ ಶ್ರುತಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರಾದರು.
‘ರೊಟೀನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ’, ‘ಪಿಲ್ಲಾ ನುವ್ವು ಲೇನಿ ಜೀವಿತಂ’, ‘ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಫಾರ್ ಸೇಲ್’, ‘ಜೋ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ’, ‘ಮಾ ನಗರಂ’, ‘ನಕ್ಷತ್ರಂ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ‘ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ಎರಡೂ ಇದ್ದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಪಯಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2’ನಲ್ಲಿ ಖಳನಟಿಯಾಗಿ ರೆಜಿನಾ
ಇದೀಗ ರೆಜಿನಾ ‘ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಯನತಾರಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರೆಜಿನಾ ಖಳನಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರ್ ಸಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ಯೋಗಿ ಬಾಬು, ಊರ್ವಶಿ, ಖುಷ್ಬೂ ಸುಂದರ್, ಸ್ನೇಹಾ, ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ರೆಜಿನಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬ್ರೇಕಪ್ ಕುರಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ರೆಜಿನಾ ಅವರನ್ನು ನೋಯಿಸಿದ್ದು ಯಾರು?
ಇನ್ನು 2020ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ರೆಜಿನಾ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೇ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನವರೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೋವಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರೆಜಿನಾ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.