ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ರೋಸೇಶಿಯಾ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ರೋಸೇಶಿಯಾ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಡವೆಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?
ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ತ್ವಚೆ, ಮೇಕಪ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದವರು ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ. ಯಾವುದೇ ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯದ ಈ ನಟಿ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ತ್ವಚೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ರೋಸೇಶಿಯಾ (Rosacea).
ತಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಮೊಡವೆಗಳು ಹಾಗೂ ರೋಸೇಶಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತ್ವಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ದೋಷಗಳಿಗಿಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸಾರಿವೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಈ ಮಾತು ಇದೀಗ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ರೋಸೇಶಿಯಾ ಎಂದರೇನು? ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಡವೆಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು?
ಏನಿದು ರೋಸೇಶಿಯಾ? ಮೊಡವೆಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ?
ರೋಸೇಶಿಯಾ ಎಂಬುದು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಉರಿಯೂತದ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆನ್ನೆ, ಮೂಗು, ಹಣೆ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮುಖ ಪದೇಪದೇ ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ಸಣ್ಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದು ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಡವೆ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತ್ವಚೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ರೋಸೇಶಿಯಾ ಇರುವವರಿಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉರಿ, ಸುಡುವ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮ ಬಿಸಿಯಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ರೋಸೇಶಿಯಾ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ!
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಮೊಡವೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ರೋಸೇಶಿಯಾ ಎರಡೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಮೊಡವೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವೈಟ್ಹೆಡ್ಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಹೆಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೀವು ತುಂಬಿದ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆದರೆ, ರೋಸೇಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಖದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಗೋಚರತೆ, ಉರಿ ಮತ್ತು ಸುಡುವ ಅನುಭವ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಹೆಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ಹೆಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳು ರೋಸೇಶಿಯಾ ಇರುವವರ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆರಳಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ರೋಸೇಶಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು!
ರೋಸೇಶಿಯಾ ಉಂಟಾಗಲು ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಂಶಗಳು ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
* ತೀವ್ರವಾದ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
* ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು.
* ಅತಿಯಾದ ಖಾರ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ.
* ಬಿಸಿ ಪಾನೀಯಗಳು ಹಾಗೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ.
* ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ.
* ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು.
ಯಾವ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮುಖದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಉರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ರೋಸೇಶಿಯಾ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ!
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ಮುಖದ ತ್ವಚೆಯ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೂ ರೋಸೇಶಿಯಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಆಕ್ಯುಲರ್ ರೋಸೇಶಿಯಾ (Ocular Rosacea) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಣತನ, ತುರಿಕೆ, ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ, ನೀರು ಬರುವುದು, ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳ ಊತ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಇರುವಂತಹ ಅನುಭವ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಣ್ಣಿನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ರೋಸೇಶಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ರೋಸೇಶಿಯಾಗೆ ಸದ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
* ಸುಗಂಧ ರಹಿತ ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾದ ಫೇಸ್ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಬಳಸಿ.
* ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂಕ್ತ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿ.
* SPF 30 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸಿ.
* ಮುಖವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಶ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
* ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.
* ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮೊಡವೆ ನಿವಾರಕ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
* ಸಮಸ್ಯೆಯ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಔಷಧೀಯ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು, ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಲೇಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
ಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ!
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಮೊಡವೆಗಳಾಗಲಿ, ತ್ವಚೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲು ಅವರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಮರ್ಗಿಂತ ಸಹಜತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ತ್ವಚೆಯಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ನಿಲುವು ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ರೋಸೇಶಿಯಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.