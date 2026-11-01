ಭಾರತ ತಂಡವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 4ರಿಂದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಗಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಕಿವೀಸ್ ವೇಗಿ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತ ತಂಡವು 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ನವೆಂಬರ್ 4ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ!
ಕೊಹ್ಲಿ ಭೇಟಿ ರಹಸ್ಯ ರಿವೀಲ್
ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ವೇಗಿ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಕುರಿತ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಭೇಟಿಯಿಂದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಫಿ ಅವರು ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಸರಳತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದೂ, ತುಂಬಾ ಸರಳ ಜೀವಿ. ಅವರನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವುದು ಖುಷಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸಲು ತನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಐಪಿಎಲ್ ವೇಳೆ ನೀಡಿದ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಡಫಿ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಆಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಆಕ್ಲೆಂಡ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳುವುದು ಕೊಹ್ಲಿ ಕನಸು. ವಿರಾಟ್ ಅವರ ಕನಸು ಈಡೇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸದಾ ಕಾಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.