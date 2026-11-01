ರಾವಣ ಮತ್ತು ಜಟಾಯು ನಡುವಿನ ಕಾಳಗದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆರುವರೆ ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಆರುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ದೃಶ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ರಾವಣ-ಜಟಾಯು ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಆರುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ತಯಾರಿ!
ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಲಂಕೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಜಟಾಯು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಾವಣ ಮತ್ತು ಜಟಾಯು ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಕಾಳಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡುವ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆಲುಗು ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ, ರಾವಣ ಮತ್ತು ಜಟಾಯು ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಆರುವರೆ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೃಶ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಅಂತಿಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎರಡು ವರ್ಷ!
ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತಡವಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಕೊನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿತ್ತು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದ ಅಂತಿಮ ರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40ರಿಂದ 50 ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತಂತೆ. ವಿಮಾನದ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾದ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ರಾವಣ-ಜಟಾಯು ಕಾಳಗದ ದೃಶ್ಯವನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಾ ರಾಮಾಯಣ?
ಚಿತ್ರದ ಈ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ರಾವಣ-ಜಟಾಯು ಕಾಳಗದಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಧೂರಿ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟು ಬಾರಿ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವ DNEG ಸಂಸ್ಥೆ ಚಿತ್ರದ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದೆ.
ಯಾವಾಗ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ ರಾಮಾಯಣ?
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇನ್ನು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣ, ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಒಂದೇ: ಆರುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ರಾವಣ-ಜಟಾಯು ಕಾಳಗ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ.