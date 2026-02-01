08:44 AM (IST) Feb 01

India Latest News Live 1 February 2026ಎಪ್‌ಸ್ಟೀನ್‌ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್‌ ರಾಸ*ಲೀಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗ! ಭಾರತದ ಈ ಉದ್ಯಮಿಯ ಹೆಸರಿದೆ!

ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್‌ಸ್ಟೀನ್‌ ಹಗರಣದ ಕಡತಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌, ಬಿಲ್‌ ಗೇಟ್ಸ್‌, ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಮೀರಾ ನಾಯರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಗಣ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ವರದಿಯು ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದುರ್ಬಳಕೆಯ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

07:44 AM (IST) Feb 01

India Latest News Live 1 February 2026ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ! LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ 19 ಕೆಜಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು 50 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ 14 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೊಂಡಿವೆ.
07:25 AM (IST) Feb 01

India Latest News Live 1 February 2026Union Budget - ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ; ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 'ಬಜೆಟ್' ಪದದ ಮೂಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಇತಿಹಾಸ, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ತಯಾರಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಪದಗಳ ಸರಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
07:07 AM (IST) Feb 01

India Latest News Live 1 February 2026ಚಿನ್ನ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ₹18000 ಬೆಳ್ಳಿ 60,000 ರು. ಕುಸಿತ! ದಿಢೀರ್‌ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

Gold And Silver Price Down: ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 18,000 ರೂ. ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ 60,000 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

