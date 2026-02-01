NMDC, ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟೂಬ್ರೊ, ಜುಪಿಟರ್ ವ್ಯಾಗನ್ಸ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್, ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್, ವಾರೀ ಎನರ್ಜಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಷೇರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ (ಫೆ.1): ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 2026-27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಜ್ಞರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಹಣಕಾಸು ಕೊರತೆಯನ್ನು GDP ಯ 4.4 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ FY27 ಕ್ಕೆ 4.3-4.2 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗುದೆ. ಕೇಂದ್ರವು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.
ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ-NMDC (Target: Rs 98)
ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಮದು ಪರ್ಯಾಯದತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿರಂತರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಂಡವಾಳದ ಜೊತೆಗೆ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ-ಸರಪಳಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬಜೆಟ್ನ ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ NMDC ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ಭಾರತ್ ಎಲಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್- Bharat Electronics(Target: Rs 520)
ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಜೆಟ್ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಂಡಳಿ (DAC) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬಂಡವಾಳ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಆರ್ಡರ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟೂಬ್ರೊ-Larsen & Toubro (Target: Rs 4,600)
ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟೂಬ್ರೊ ಬಜೆಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ~10% ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ಮತ್ತು GDP ಯ ~3% ರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ರಸ್ತೆ, ರೈಲ್ವೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಧ್ಯೇಯ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 10-15GW ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಒಟ್ಟು ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4-5GW ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು L&T ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಎಸ್ಬಿಐ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್-SBI Life Insurance Company (Target: Rs 2,750)
ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ FDI ಮಿತಿ ಏರಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ವಿಮಾ ವಲಯದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ SBI ಲೈಫ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಸೌಮ್ಯ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಎನ್ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್-KNR Constructions (Target: Rs 240)
ಹೆಚ್ಚಿನ MoRTH ಹಂಚಿಕೆಗಳು, InvIT ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ಹಣಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಗಮನದಿಂದ KNR ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ 2026 ಸಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 10 ಸಾವರ ಕೋಟಿ ಟೆಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಜುಪೀಟರ್ ವ್ಯಾಗನ್ಸ್-Jupiter Wagons (Target: Rs 355)
ಭಾರತದ "ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್" ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ರೈಲ್ವೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5-10% ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಜೂಪಿಟರ್ ವ್ಯಾಗನ್ಸ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫ್ರೈಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡಲ್ ವೇರ್ಹೌಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕವಚ್ 4.0 ನಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದ ಜೊತೆಗೆ, ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಲಿರುವ ಕಾರಣ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಗಾರ್ಡನ್ ರೀಚ್ ಶಿಪ್ಬಿಲ್ಡರ್ & ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್-Garden Reach Shipbuilders and Engineers (Target: Rs 3,110)
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆಗೆ (ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ) ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು. ಮಧ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ (ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್), ಬಲವಾದ ಆರ್ಡರ್ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಗದು ಸಂಚಯಗಳ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಧ್ಯಮಾವಧಿಯಲ್ಲಿ GRSE ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್-Hindustan Aeronautics (Target: Rs 5,585)
ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ ಶೇ. 8-10 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಬಂಡವಾಳ ಹಂಚಿಕೆ ರೂ. 2.1–2.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 20–30 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಎಎಲ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 5-10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸ್ವದೇಶಿ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವತ್ತಲೂ ಕಂಪನಿ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ.
ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿ-TVS Motor Company (Target: Rs 4,350)
ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯು 2026 ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಆದಾಯವು 37% ವರ್ಷದಿಂದ 12,476 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ EBITDA 51% ವರ್ಷದಿಂದ 1,634 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಾಖಲೆಯ EBITDA ಲಾಭಗಳು 13.1% (ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 12.4%) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವಾರೀ ಎನರ್ಜಿಸ್-Waaree Energies (Target: Rs 3,849)
ಇದರ ಆದಾಯ/EBITDA/PAT ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 118.8%/167.2%/118.4% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, Q3FY26 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 7,565/ರೂ. 1,928/ ರೂ. 1,106 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಸೆಲ್ಗಳ ಬಲವಾದ ಉತ್ಪಾದನೆ (Q3FY26 ರಲ್ಲಿ 0.8 GW vs Q3FY25 ರಲ್ಲಿ 0.6 GW) ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು (Q3FY26 ರಲ್ಲಿ 3.5 GW vs Q3FY25 ರಲ್ಲಿ 1.8 GW). ವಾರೀ ಎನರ್ಜಿಸ್ 2026 ರ ಮೂರನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 60,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಟಿಡಿ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್-TD Power Systems (Target: Rs 911)
60MW ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ AC ಜನರೇಟರ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾದ TD ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪೂರೈಕೆ ಚೈನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಟರ್ಬೈನ್-OEM ಗಳು ಮತ್ತು EPC ಆಟಗಾರರು ಬಳಸುವ ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳು, ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಶಕ್ತಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು AI/ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಉತ್ಕರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
Disclaimer: ಇದು ತಜ್ಞರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಳು ಅವರ ಸ್ವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ