ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಇರಾನ್ ಬದಲಿಗೆ ವೆನುಜುವೇಲದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಲಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ವೆನುಜುವೇಲದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.1): ಭಾರತ ಈಗ ಇರಾನ್ ಬದಲಿಗೆ ವೆನುಜುವೇಲದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆನುಜುವೇಲದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರತ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. "ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಂದವಿದೆ. ಭಾರತ ಇರಾನ್ ನಿಂದಲ್ಲ, ವೆನುಜುವೇಲದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ ಬಯಸಿದರೆ ಅವರೂ ಕೂಡ ವೆನುಜುವೇಳದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
2019ರ ನಂತರ ವೆನುಜುವೇಲದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ
2019 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ವೆನುಜುವೇಲ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಅಂದರೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯು ಯುಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ವೆನುಜುವೇಲದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದವು. ಭಾರತವು ವೆನುಜುವೇಲದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ತೈಲ ಆಮದಿನ ಸರಿಸುಮಾರು 6% ಅನ್ನು ವೆನುಜುವೇಲದಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ವೆನುಜುವೇಲ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳ ಸಂಘಟನೆಯ (OPEC) ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1% ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ವೆನುಜುವೇಲದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದ ಭಾರತ
ಅಮೆರಿಕವು ವೆನುಜುವೇಲದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ (2023-2024 ರಲ್ಲಿ) ಭಾಗಶಃ ಸಡಿಲಿಸಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ವೆನುಜುವೇಲದಿಂದ ಮತ್ತೆ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. 2024 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತೈಲ ಆಮದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 63 ಸಾವಿರದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ತರುವಾಯ, 2025 ರಲ್ಲಿ ವೆನುಜುವೇಲದಿಂದ ಭಾರತದ ತೈಲ ಆಮದು ಸರಿಸುಮಾರು 1.14 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಆದರೆ ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೆ ವೆನುಜುವೇಲ ಮೇಲಿನ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿತು. ಇದರ ನಂತರ, 2026 ರ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ವೆನೆಜುವೇಲದಿಂದ ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾ ಆಮದು ಕೇವಲ 0.3% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ವೆನುಜುವೇಲದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್
ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ವೆನುಜುವೇಲದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಆಮದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ತನಗಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯುಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.