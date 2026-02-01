ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ! ಒಳ್ಳೆಯ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುವ ಬೈಕ್, ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಇವೇ ನೋಡಿ!
ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ರೀ-ಸೇಲ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಹೀರೋ, ಹೋಂಡಾ, ಬಜಾಜ್ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಆಕ್ಟಿವಾ, ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್, ಶೈನ್ನಂತಹ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ರೀಸೇಲ್ ಬೈಕ್ಗಳು
ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಬಜೆಟ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ.
ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿವೆ ಹಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು
ಹೀರೋ, ಹೋಂಡಾ, ಬಜಾಜ್ನಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಈ ವಾಹನಗಳು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ, ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸೇವಾ ಜಾಲದಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ.
ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುವ ಟೂ ವ್ಹೀಲರ್ಗಳು
ಸ್ಥಳೀಯ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಈ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುವ ಟೂ ವ್ಹೀಲರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ
ಭಾರತದ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್. 110 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್, ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಉತ್ತಮ ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಆಕ್ಟಿವಾ ಬೆಲೆ ₹75,433 ರಿಂದ ₹89,806. 2023ರ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ₹50,000-₹65,000 ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್
ದೇಶದ ಬೈಕ್ಗಳ ರಾಜ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್. ಇದರ 97-100 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಜನಪ್ರಿಯ. ₹74,152 ಬೆಲೆಯ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ₹58,000ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದರ ಮೌಲ್ಯದ 75% ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಹೋಂಡಾದ 125 ಸಿಸಿ ಕಮ್ಯೂಟರ್
ಹೋಂಡಾದ 125 ಸಿಸಿ ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ₹80,852 ರಿಂದ ₹85,211 ಬೆಲೆಯ 2024ರ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ 37,000 ಕಿ.ಮೀ. ನಂತರ ₹59,000 ರಿಂದ ₹65,000 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯದ 70% ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.82 ಲಕ್ಷ. ಇದರ ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ ಮತ್ತು 350 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಉತ್ತಮ ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪಲ್ಸರ್ 150
ಪಲ್ಸರ್ 150 ರಲ್ಲಿ 149 ಸಿಸಿ DTS-i ಎಂಜಿನ್ ಇರುವ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ ₹1.12 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭ. ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ 65 ರಿಂದ 75 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.