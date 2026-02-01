ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್!
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಸನಾ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಗಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕಾ
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಸನಾ ಜನವರಿ 31ರ ರಾತ್ರಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಸನಾ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕೂಡ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದು. ನಮಗೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು
ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಕುಟುಂಬ, ಹಿತೈಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಎಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಉಪಾಸನಾ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಇರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾಯಿಗಳು ಇವರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿವೆ.
ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಂಡದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಂತಹ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಖಾಸಗಿತನದ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಮಕ್ಕಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ವೈರಲ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಖಾಸಗಿತನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರಾಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ಘಟನೆ
ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಬೀಳಲು ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರಾಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಆ ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರಾ ಮುಖ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮುಖವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮುಖವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬಾರದು, ವೈರಲ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 2 ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಯಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ತಪ್ಪಿ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.