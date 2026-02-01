- Home
- ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 10 ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು: ಸಿರಿತನದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್, ಕೊಹ್ಲಿ, ಧೋನಿಗಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖರಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಗಳು ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿದ್ದಾನೆ.
ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಆಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ವೀರಯೋಧರಂತೆ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದಾಗ, ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾದರು. ಇಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪಟ್ಟಿ.
ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ವರೆಗೆ
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದ ಹಲವು ಆಟಗಾರರು ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲದೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಜಾಹೀರಾತು, ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದ, ಸ್ವಂತ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 214 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಹಿತ್, ಬಿಸಿಸಿಐನ 'ಎ ಪ್ಲಸ್' ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಭಾವನೆ 7 ಕೋಟಿ ರೂ. ಜೊತೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್, ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದಲೂ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ
ಸುಮಾರು 215 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಜಾಹೀರಾತು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟರಿಯಿಂದ ರೈನಾ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾಲವಾದರೂ, ಕಾಮೆಂಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು 160-260 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮೆಂಟರಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.
ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 265 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು, ಐಪಿಎಲ್ ಮೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರನಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಇವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲ.
ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್
ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ 291 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಕಾಮೆಂಟರಿ, ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್
ಭಾರತದ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 350 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮೆಂಟರಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಈಗಲೂ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 1050 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಸಿಸಿಐನ 'ಎ ಪ್ಲಸ್' ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ನಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ 18 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಾಹೀರಾತು, ಹೋಟೆಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಗಳಿಂದಲೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಧೋನಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಎಂ ಎಸ್ ಧೋನಿ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ 1060 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಧೋನಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಚಿನ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು 1,400 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಚಿನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ
ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ 1450 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಮನೆತನದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಡೇಜಾಗೆ, ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸಿದೆ. 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ನಗರ ರಾಜಮನೆತನದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
