ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪಾರ್ಬತ್ಸರ್ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೈಲಾಶ್ಚಂದ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮತ ಪಡೆದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮತ ಬೇರೆ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಮತ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಪುರ (ಸೆ.14): ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (Urban Local Body Elections) ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮತ (1 Vote) ಲಭಿಸಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಡಿಡ್ವಾನಾ-ಕುಚಾಮನ್ (Didwana-Kuchaman) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾರ್ಬತ್ಸರ್ (Parbatsar) ಪುರಸಭೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಕೈಲಾಶ್ಚಂದ್ (Kailashchand) ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 1 ವೋಟ್ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಯಭೇರಿ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ
ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ (State Election Commission) ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರ್ಡ್ 13 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೀನಾ ಖಾನಮ್ (Hina Khanam) ಅವರು 376 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ 195 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೈಲಾಶ್ಚಂದ್ ಕೇವಲ 1 ಮತ ಪಡೆದು ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನೀಡಿದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಮಜಾಯಿಷಿ
ತಮಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ 1 ಮತದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ 'ಪಿಟಿಐ' (PTI) ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೈಲಾಶ್ಚಂದ್, ನನ್ನ ಮತವಿರುವುದು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವು ನನ್ನನ್ನು ನೆರೆಹೊರೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿಸಿತು. ನನಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಆ 1 ಮತವನ್ನು ಆ ವಾರ್ಡ್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನಗಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ವೋಟ್ 12ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ನಾನೇ ವೋಟ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾರ್ಬತ್ಸರ್ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸರಳ ಬಹುಮತ
ಒಟ್ಟು 25 ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾರ್ಬತ್ಸರ್ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 13 ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರಳ ಬಹುಮತ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ 12 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಾದ್ಯಂತ 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ (ಸದಸ್ಯ) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 309 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯದ ನಡುವೆ, ಕೈಲಾಶ್ಚಂದ್ ಅವರ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವೆನಿಸಿದ್ದ ಈ ಚುನಾವಣೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ಮತ್ತು 11 ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 10 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು, 51 ನಗರ ಸಭೆಗಳು ಹಾಗೂ 248 ಪುರಸಭೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 309 ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು.