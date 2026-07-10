Relationship Issues: ವಿಚ್ಛೇದನ (Divorce) ಅನ್ನೋದು ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

ವಿಚ್ಛೇದನ (Divorce) ಅನ್ನೋದು ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವು, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೇಸ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.

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1. ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆ

ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿಪಾಯವೇ ಮಾತುಕತೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದಾಗ, ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

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2. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಹಣದುಬ್ಬರ, ಉದ್ಯೋಗದ ಒತ್ತಡ, ಸಾಲ ಅಥವಾ ಹಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಜಗಳಗಳು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಕೂಡ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

3. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ

ಇಂದು ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೂ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

4. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತು

ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜನರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತಂದರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್, ಖಾಸಗಿತನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

5. ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಕೊರತೆ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ, ನಿಂದನೆ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಅವಮಾನ ನಡೆದರೆ, ಅನೇಕ ಜೋಡಿಗಳು ವಿಚ್ಛೇದನದ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ.

6. ಬದಲಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಇಂದಿನ ಜನರು ಕೇವಲ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪೂರೈಸದಿದ್ದಾಗ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡುತ್ತದೆ.

7. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ

ಮೊದಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತುಕತೆ, ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಗಾತಿಗಳು ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮುರಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ 10 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

ಗಂಡ ದಿನಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲ್ಲ: ನನ್ನ ಗಂಡ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಪತ್ನಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ: ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಳೆಂದರೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತಿ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಚಟ: ಸಂಗಾತಿಯು ಸದಾ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿದೆ.

ಸಸ್ಯಾಹಾರ vs ಮಾಂಸಾಹಾರ: ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಜಗಳಗಳು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಹನಿಮೂನ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಣೆ: ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರದಿರುವುದು, ಹನಿಮೂನ್‌ಗೆ ಹೋಗದಿರುವುದನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ಸಂಗಾತಿಯ ಜೋರಾದ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ನಿದ್ದೆಗೆಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಗಳ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಆರೈಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಜಗಳವೂ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಚಟ: ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಡುತ್ತಾ, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಕೂಡ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮನೆಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗಳ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಜಗಳಗಳು ಸಹ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ: ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡದ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಹಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿವೆ.