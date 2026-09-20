ಇಂತಹ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಪದೇಪದೇ ಉಸಿರಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕಣ್ಣು ಉರಿ, ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ತಮಾ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಥೆ ಏನು?
Incense stick smoke-mosquito coil smoke-cancer risk: ಮನೆ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಪೂಜೆಯ ಪರಿಮಳ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ! ಒಂದೆಡೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅಗರಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚುವುದು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಯಿಲ್ ಉರಿಸುವುದು—ಇವೆರಡೂ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಗರಬತ್ತಿ ಅಥವಾ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಯಿಲ್ ಹೊಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ?
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಗರಬತ್ತಿ ಅಥವಾ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಯಿಲ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ. ಅನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು, ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಕೆಲವು ಸೋಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು ಅದರ ಅಪಾಯವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆ ಒಂದೆರಡು ಅಗರಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಅಗರಬತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಯಿಲ್ ಹೊಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರಪಾಯ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಇವು ಉರಿಯುವಾಗ ಹೊಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಿಟಕಿ-ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹೊಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡರೆ ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹದಗೆಡಬಹುದು.
ಇಂತಹ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಪದೇಪದೇ ಉಸಿರಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕಣ್ಣು ಉರಿ, ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ತಮಾ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡುವುದು ಒಳಿತು.
ಹಾಗಾದರೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಯಿಲ್ ಬಳಸುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಉರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆ, ಕಿಟಕಿ ಜಾಲರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಹೊಗೆರಹಿತ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಅದೇ ರೀತಿ ಅಗರಬತ್ತಿಯನ್ನೂ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಚ್ಚುವ ಬದಲು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಹರಿಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಲೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ನೋಂದಣಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಇರಲಿ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಗರಬತ್ತಿ ಅಥವಾ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಯಿಲ್ ಉರಿಸಿದಾಕ್ಷಣ “ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊಗೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವುದೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ಮಿತ ಬಳಕೆ, ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆರಹಿತ ಪರ್ಯಾಯಗಳ ಆಯ್ಕೆ—ಇವೇ ಮನೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು.