ಉಪ್ಪು, ಲವಂಗ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಬೇಕಿಂಗ್‌ ಸೋಡಾದಂತಹ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ನೋವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉಂಟಾಗಿರುವ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಅವು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋವು ಬರುವ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ..

ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಕಾಣಿಸಿತು ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. 'ಅಯ್ಯೋ, ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಬಿಡು…' ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ತಣ್ಣನೆಯ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಂ ತಿಂದಾಗ ಚುರುಕು ನೋವು, ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದಾಗ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ಸಿಹಿ ತಿಂದಾಗ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ನೋವು—ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕು ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು!

ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಮ್ಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಆಮ್ಲ ಹಲ್ಲಿನ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹೊರಪದರವಾದ ಎನಾಮೆಲ್‌ನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಕಲೆ, ನಂತರ ಕುಳಿ, ಕೊನೆಗೆ ಹಲ್ಲಿನ ಒಳಭಾಗದವರೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲುಪಬಹುದು.

ಹಾಗಾದರೆ ಸಣ್ಣ ಹುಳುಕು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್‌ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಖನಿಜ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಂಧ್ರ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಂತವೈದ್ಯರು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

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ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಬಿಸಿ, ತಣ್ಣಗೆ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ತಿಂದಾಗ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಚುರುಕು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹುಳುಕು ಹಲ್ಲಿನ ಒಳಭಾಗದವರೆಗೂ ತಲುಪಿರಬಹುದು. ಸೋಂಕು ಪಲ್ಪ್‌ವರೆಗೆ ಹೋದರೆ ರೂಟ್‌ ಕೆನಾಲ್‌ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಹಲ್ಲು ಉಳಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನೂ ವೈದ್ಯರು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಿಗೆ 'ಗುಡ್‌ಬೈ' ಹೇಳಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್‌ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಫ್ಲಾಸ್‌ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್‌ಡೆಂಟಲ್‌ ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಜಾಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಪದೇಪದೇ ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಉಪ್ಪು, ಲವಂಗ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಬೇಕಿಂಗ್‌ ಸೋಡಾದಂತಹ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ನೋವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉಂಟಾಗಿರುವ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಅವು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋವು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬದಲು ನಿಯಮಿತ ದಂತ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜಾಣತನ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿನ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ 'ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ' ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು; ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಬಹುದು!