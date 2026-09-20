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- ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ನಟಿಯ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್.. ದೀಪಿಕಾ ಅದೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು?
ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ನಟಿಯ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್.. ದೀಪಿಕಾ ಅದೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು?
ದೀಪಿಕಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಪನೆ, ಇಂದು ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡು ಮುದ್ದಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ದೀಪಿಕಾ-ರಣವೀರ್ ಕುಟುಂಬ ಈಗ ನಾಲ್ವರಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನದ ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ..
Ranveer Singh and Deepika Padukone second daughter News-ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರಂದು ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ‘ದುಆ’ ಎಂಬ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಈ ದಂಪತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಎರಡನೇ ಮಗಳ ಆಗಮನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದೀಪಿಕಾ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತೊಂದು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ದೀಪಿಕಾ ಅಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದರು? ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಟಿಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲರವ ತುಂಬಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. 2013ರಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಮಸಂದ್ ನಡೆಸಿದ ರೌಂಡ್ಟೇಬಲ್ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ತಾನು ನಟಿಯಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಖಚಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡುತ್ತಾ, ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಇರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಾನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ದೀಪಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಕುಟುಂಬವೂ ಇರಲಿ ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಈ ಹಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವೂ ವಿಶೇಷವೇ. ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಮಗಳು ದುಆ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಮಗಳ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ‘ಮೂರು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು’ ಎಂಬ ಮಾತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ರಣವೀರ್ ಹಿಂದೆ ದೀಪಿಕಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಕುಟುಂಬ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪಿಕಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ತಾನು ಗೌರವ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೀಪಿಕಾ 2025ರಲ್ಲಿ ‘Marie Claire’ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್, “ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ; ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಎದುರಿಸುವವರು ನೀವೇ. ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ನಿರ್ಧರಿಸಿ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ದೀಪಿಕಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಹೀಗೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೀಪಿಕಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಪನೆ, ಇಂದು ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡು ಮುದ್ದಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ದೀಪಿಕಾ-ರಣವೀರ್ ಕುಟುಂಬ ಈಗ ನಾಲ್ವರಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನದ ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
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