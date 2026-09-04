'ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಲೀಪ್' ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕೇವಲ ದಣಿವು ನೀಗಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲೂ ರಾತ್ರಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ, ಮುಖದ ತಾಜಾತನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದಿನವಿಡೀ ದುಡಿದು ದಣಿದ ದೇಹಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬೇಕೇಬೇಕು. ಆದರೆ, ನಿದ್ದೆ ಕೇವಲ ದಣಿವು ನೀಗಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇದನ್ನೇ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಿಯರು 'ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಲೀಪ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ನಿದ್ದೆಗೂ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ?
ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸರಳವಾದ ವಿಜ್ಞಾನವಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
'ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಲೀಪ್' ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ
ನಾವು ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇಹವು 'ರಿಪೇರಿ ಮೋಡ್'ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ತನಗೆ ತಾನೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ದಿನವಿಡೀ ಎದುರಿಸಿದ ಒತ್ತಡ, ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮುಖದ ತಾಜಾತನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಮುಖವು ಕಳೆಗುಂದಿದಂತೆ ಕಾಣದೆ, ಸಹಜ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.. ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಮುಖ ಬಾಡಿದಂತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
ಇನ್ನು, ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿನ ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲಗಳು ಮತ್ತು ಊತಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆಯ ಕೊರತೆಯೇ ನೇರ ಕಾರಣ. ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಆಯಾಸದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಮ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರ ಕಿವಿಮಾತು.