ಫ್ಯಾನ್ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ ಬಿಎಲ್ಡಿಸಿ (BLDC) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ತಿರುಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನವಿಡೀ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಫ್ಯಾನ್ ರೆಕ್ಕೆಗಳ (ಬ್ಲೇಡ್ಸ್) ಮೇಲೆ ಧೂಳು ದಪ್ಪದಾಗಿ ಕುಳಿತರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಿದೆ? ಧೂಳು ಹಿಡಿದ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ನೈಜ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಧೂಳು ಸೇರಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನಾದ ಧೂಳಿನ ಪದರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು (Airflow) ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತಂಪು ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಬೇಕೆಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಂತ ಧೂಳು ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ಯಾನ್ ಮೋಟಾರ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?
ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಫ್ಯಾನ್ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಬ್ಲೇಡ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು. ಮೋಟಾರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವಿದ್ದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಫ್ಯಾನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಸಮಯ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 80 ವ್ಯಾಟ್ (Watts) ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಿಎಲ್ಡಿಸಿ (BLDC) ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಕೇವಲ 25 ರಿಂದ 35 ವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬಳಸುವ ಫ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಎಲ್ಡಿಸಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಧೂಳಾಗುವುದರಿಂದಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ದಿಢೀರನೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಧೂಳಿನಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರವಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಸಿದಾಗ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಟಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪವರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.