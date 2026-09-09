2018ರಲ್ಲಿ ಹೈ-ರಿಸ್ಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೈಯೆಲೋಮಾ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕೆನ್ ಥಿಯೋಬೋಲ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ ಬದುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅವರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶೇ.70 ರೋಗಿಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರು.
ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದರು; 8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಜೀವಂತ!
ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಭಯ ಸಹಜ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ನ 76 ವರ್ಷದ ಕೆನ್ ಥಿಯೋಬೋಲ್ಡ್ ಅವರ ಕಥೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಹೈ-ರಿಸ್ಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೈಯೆಲೋಮಾ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ!
ಸಾಮಾನ್ಯ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕ ಥಿಯೋಬೋಲ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರು ಹೈ-ರಿಸ್ಕ್ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಲಂಡನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತಜ್ಞರು ನಡೆಸಿದ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ 107 ಮಂದಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೈ-ರಿಸ್ಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೈಯೆಲೋಮಾ ಪತ್ತೆಯಾದ ರೋಗಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರೋಗದ ಆಣ್ವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 5 ಔಷಧಿ, ಈಗ 2 ಮಾತ್ರ
ಥಿಯೋಬೋಲ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಐದು ಔಷಧಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಡಾರತುಮುಮ್ಯಾಬ್, ಸೈಕ್ಲೋಫಾಸ್ಫಮೈಡ್, ಬೊರ್ಟೆಝೊಮಿಬ್, ಲೆನಾಲಿಡೊಮೈಡ್ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಸೋನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಈಗ ಅವರು ಕೇವಲ ಎರಡು ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಬ್ರೆಂಡಾ ಮತ್ತು ಐವರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು, ಮೋಟರ್ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
6 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ 70% ರೋಗಿಗಳು ಜೀವಂತ
ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಫಾಲೋ-ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಶೇ.70 ಮಂದಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಮಾರು ಶೇ.40ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರೋಗದ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಿಸದೆ ಇದ್ದವರ ಪ್ರಮಾಣವೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.54ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಶೇ.18ರಷ್ಟಾಗಿತ್ತು.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ
ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅವರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆಣ್ವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು MMProfiler SKY92 ಎಂಬ ಜೀನ್-ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಶನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಇಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕೆಲವು ಹೈ-ರಿಸ್ಕ್ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆನ್ ಥಿಯೋಬೋಲ್ಡ್ ಅವರ ಕಥೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.