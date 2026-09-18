ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ, ಮಸಾಬಾಳನ್ನು ಏಕಾಂಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ನಿರ್ಧಾರ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ನಟಿ ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ-ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆಗೂ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ನೋಡಿ..
Neena Gupta personal life Gossips- ನೀನಾ ಗುಪ್ತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸುದ್ದಿ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ (Neena Gupta) ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ವಿವಾಹ ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ವಿವಾಹವಾಗದೆ ಮಗಳು ಮಸಾಬಾ ಗುಪ್ತಾಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಸಾಬಾಳನ್ನು ಅವರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಂದ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಉಡುಗೆ-ತೊಡುಗೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಡುಪು ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ತಮಗಿದೆ ಎಂಬ ನಿಲುವನ್ನು ಅವರು ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಎದುರಿಸಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ, ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಪದೇಪದೇ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜನರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು, ‘ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು?’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದಲೂ ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದ ಬಳಿಕ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಾನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ- ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ವಿವಾಹ- ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಈ ವದಂತಿ!
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ವಿವಾಹ ಆರತಕ್ಷತೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡಿದವು.
ಆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಬ್ಬಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ದೃಢವಾದ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿದವು.
ಇದೀಗ ಆ ವಿಚಿತ್ರ ವದಂತಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವತಃ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಧರಿಸಿದ್ದ ಸೀರೆ ದಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರೆಯ ಒಂದು ನೆರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ದೃಶ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಕುರಿತಾದ ಊಹಾಪೋಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ನಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ 60ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದೆ
ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು 60ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ತಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ತಾವು ಕೂಡ ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ “ಹೌದು, ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 70ರ ಹರೆಯದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ, “ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೂ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ” ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನಕ್ಕಿರುವುದಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ತಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿತ್ತು” ಎಂದು ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ, ಮಸಾಬಾಳನ್ನು ಏಕಾಂಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ನಿರ್ಧಾರ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಬಂದ ಟೀಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುತೂಹಲ ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವದಂತಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವುದು ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.