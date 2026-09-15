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- ಇಲಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಯಾಕೆ ಕಚ್ಚಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ? ಅದರಲ್ಲೂ ತಿನ್ನದಿದ್ರೂ ವೈರ್ಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಚ್ಚೋದೇಕೆ? ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!
ಇಲಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಯಾಕೆ ಕಚ್ಚಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ? ಅದರಲ್ಲೂ ತಿನ್ನದಿದ್ರೂ ವೈರ್ಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಚ್ಚೋದೇಕೆ? ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಚ್ಚಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಾರಣವಿದೆ. ಇಲಿಗಳ ಈ ಕಚ್ಚುವ ಅಭ್ಯಾಸದ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಇಲಿಗಳ ಈ ಕಚ್ಚುವ ಚಾಳಿ ಯಾಕೆ?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟವಿದ್ದರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬಟ್ಟೆ, ಪುಸ್ತಕ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಕಚ್ಚಿ ಚಿಂದಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್, ಲಾರಿ, ಬೈಕ್ಗಳ ವೈರ್ಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ವಾಹನಗಳು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇಲಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರ್ಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಂತಹ ದುರಂತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಲಿಗಳು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ? ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಏಕೆ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ?
ಇಲಿಗಳು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಚ್ಚಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳ ರಚನೆ. ಇಲಿಗಳ ಬಾಯಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೊತೆ incisors (ಇನ್ಸಿಜರ್ಸ್) ಅಂದರೆ ಬಾಚಿಹಲ್ಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಹಲ್ಲುಗಳಂತೆ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸದಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವು ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇಲಿಗಳು ಗಟ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಕಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸವೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಲ್ಲುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸವೆತದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ಶಾರೀರಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದರೆ, ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಚ್ಚಲು ಅಥವಾ ಅಗಿಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ಮರ, ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ವೈರ್ಗಳಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ.
ಇಲಿಗಳು ತಿನ್ನದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಏಕೆ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ?
ಇದೇ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಬರುವ ಮುಖ್ಯ ಅನುಮಾನ. ಇಲಿಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್, ಬಟ್ಟೆ, ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರ್ಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ? ಮೊದಲ ಕಾರಣ, ಹಲ್ಲುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅರಿಯಲು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚುವುದು, ಮೂಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಹಾರವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಅವುಗಳ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತವೆ. ವಾಸನೆಯಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆ, ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಜಾಗ, ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳ ಬಳಿ ಇಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಆಹಾರ ಹುಡುಕುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಚ್ಚಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಇಲಿಗಳು ವೈರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏಕೆ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳಿಂದಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರ್ಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತಂತಿಗಳು ಹಾಳಾಗುವುದು. ವೈರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ರಬ್ಬರ್ ಹೊದಿಕೆ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಲು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವೈರ್ಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚುವಾಗ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಾಯದ ಅರಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವೈರ್ ಹಾಳಾದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಸೋರಿಕೆ ಅಥವಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ವೈರ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇನ್ನು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವಾಗಲೂ ಇಲಿಗಳು ಕಾಗದ, ಬಟ್ಟೆ, ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳಂತಹ ಮೃದುವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕಚ್ಚುವುದು ಇಲಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಜ ಅಭ್ಯಾಸ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಲಿಗಳು ಕಂಡಕಂಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಚ್ಚಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕುವುದು, ಪರಿಸರವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು, ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳು ಸಹ ಅವುಗಳ ಈ ವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಲಿಗಳು ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ
ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಲಿಗಳು ಕಚ್ಚಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ವೈರ್ಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಬಟ್ಟೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಲಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ.