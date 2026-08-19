ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಲಸಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಜಿರಳೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಇವು ಸುಳಿಯಲ್ಲ.
ಜಿರಳೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾದ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ,, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಡೆಟಾಲ್ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಜಿರಳೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ.
ಇಲಿ ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇಲಿ ಗಾಯಬ್. ಇಲ್ಲವೇ ಹತ್ತಿಯ ಉಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಇಲಿ ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಮೂಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಬಾಗಿಲ ಸಮೀಪ ಬೇವಿನ ನೀರನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಹಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯಲ್ಲ. ಹಲ್ಲಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ, ಹಲ್ಲಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಳೆಗಾಲ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇರುವೆಗಳು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಗ ಅವು ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್, ಅರಿಶಿಣದ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ದಾಲ್ಚಿನಿ ಪೌಡರ್ ಉದುರಿಸಿ.
ನೊಣಗಳ ಹಾವಳಿ ಇದ್ದರೆ ಬಕೆಟ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ನೆಲವನ್ನು ಒರೆಸಿ
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಜೇಡರ ಬಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಜೇಡ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಲ್ಲ
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