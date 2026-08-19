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ಜಿರಳೆಗಳು ಮಾಯ

ಬೇಕಿಂಗ್​ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಲಸಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಜಿರಳೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಇವು ಸುಳಿಯಲ್ಲ.

life Aug 19 2026
Author: Suchethana D Image Credits:inspiropedia instagram
Kannada

ಹಲ್ಲಿ-ಜಿರಳೆಗೆ ದಿವ್ಯ ಔಷಧ

ಜಿರಳೆ  ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೂಪರ್​ ಐಡಿಯಾದ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ,, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಡೆಟಾಲ್ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಜಿರಳೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ. ​ 

Image credits: inspiropedia instagram
Kannada

ಇಲಿ ಗಾಯಬ್​

ಇಲಿ ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇಲಿ ಗಾಯಬ್​. ಇಲ್ಲವೇ ಹತ್ತಿಯ ಉಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಇಲಿ ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಮೂಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.

Image credits: inspiropedia instagram
Kannada

ಹಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯಲ್ಲ

ಬಾಗಿಲ ಸಮೀಪ ಬೇವಿನ ನೀರನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಹಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯಲ್ಲ. ಹಲ್ಲಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ, ಹಲ್ಲಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

Image credits: inspiropedia instagram
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ಇರುವೆಗೆ ಮನೆ ಔಷಧ

ಮಳೆಗಾಲ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇರುವೆಗಳು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಗ ಅವು ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್​, ಅರಿಶಿಣದ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ದಾಲ್ಚಿನಿ ಪೌಡರ್​​ ಉದುರಿಸಿ.

Image credits: inspiropedia instagram
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ನೊಣಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ

ನೊಣಗಳ ಹಾವಳಿ ಇದ್ದರೆ ಬಕೆಟ್​ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ನೆಲವನ್ನು ಒರೆಸಿ

Image credits: Social Media
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ಜೇಡ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಲ್ಲ

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಜೇಡರ ಬಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಜೇಡ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಲ್ಲ

Image credits: inspiropedia instagram

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