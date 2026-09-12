ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಇಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಏನರ್ಥ? ಗಣಪತಿಯ ವಾಹನ ನೀಡುವ ವಿಶೇಷ ಸಂಕೇತವಿದು!
Ganesh Chaturthi 2026: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥ? ಇದು ಶುಭ ಸೂಚನೆಯೇ? ಅಶುಭ ಸಂಕೇತವೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ. ಗಣೇಶನ ವಾಹನ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 2026
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಗಣೇಶನನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಹಬ್ಬವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2026 ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಬಂದಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಇಲಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು
ಈ ದಿನದಂದು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತನ ವಾಹನವಾದ 'ಮೂಷಕ' (ಇಲಿ) ಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಇಲಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕೆಲವು ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಶಕುನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಶಕುನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಇಲಿಯನ್ನು ಕಾಣುವುದರ ಮಹತ್ವ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಇಲಿಯನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಶುಭ ಶಕುನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಇಲಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಡತನ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶನು ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಿಳಿ ಇಲಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನದಂದು ಬಿಳಿ ಇಲಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಶುಭ ಶಕುನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಇಲಿಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಶುಭ ಸೂಚನೆ
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಇಲಿ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯ ಹತ್ತಿರ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಅದು ಶುಭ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಗಣೇಶ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಇನ್ನು ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಇಲಿಯ ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇಲಿ ಬೋನಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ಅದರ ಅರ್ಥನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.