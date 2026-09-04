ಹಳದಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೆಡಗಿ ಯಾರು? ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಿದಾ!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಹಳದಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನದಿ ತೀರದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುವೆ ಸ್ಪಂದನಾ ನೀಡಿರುವ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪೋಸ್ಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್
ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನದಿ ತೀರದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುವೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರ ಲುಕ್ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹಳದಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಚೆಲುವೆ
ಹಳದಿ ಸೀರೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬ್ಲೌಸ್ನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಪಂದನಾ, ತಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಿಂದಲೇ ಫಿದಾ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೀರೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಲೌಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಇಡೀ ಲುಕ್ಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ನೀಡಿದೆ.
ಸಹಜ ನಗುವಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ
ನದಿ ತೀರದ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರ ಸಹಜ ನಗು ಫೋಟೋಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್. ಯಾವುದೇ ಓವರ್ಡೋಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರ ಈ ಲುಕ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕೃತಿ ನಡುವೆ ಚೆಲುವಿನ ಪೋಸ್
ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನದಿ, ಸುತ್ತಲಿನ ಹಸಿರು ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ಸ್ಪಂದನಾ ನೀಡಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಪೋಸ್ಗಳು ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ತಂದಿವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನೋಟ
ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನೋಟವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಅವರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಇದೀಗ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
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