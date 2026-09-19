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- 5000 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಜನರು! ಭಾರತದ ಈ ವೈದಿಕ ಗ್ರಾಮ ನೋಡಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡ್ತೀರಿ
5000 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಜನರು! ಭಾರತದ ಈ ವೈದಿಕ ಗ್ರಾಮ ನೋಡಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡ್ತೀರಿ
Vedic Village: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುರ್ಮಾಗ್ರಾಮ್ ವೈದಿಕ ವಿಲೇಜ್ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಸರಳ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಸತ್ಯಯುಗದಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಾಮ
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುರ್ಮಾಗ್ರಾಮ್ ವೈದಿಕ ವಿಲೇಜ್ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 60 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಮುದಾಯ 2018ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪವಿಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ದೀಪವೇ ಬೆಳಕು
ಕುರ್ಮಾಗ್ರಾಮ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕತ್ತಲಾದ ನಂತರ ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲು, ಮರ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಬದಲಿಗೆ ಮರ ಮತ್ತು ಗೋಮಯದ ಬೆರಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನದ ಆರಂಭ
ಕುರ್ಮಾಗ್ರಾಮ್ನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿನವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 4.30ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮತ್ತು ಜಪದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪೂಜೆ, ಸೇವೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಇತರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಸೇವೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುರುಕುಲದ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ
ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕುರ್ಮಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಗುರುಕುಲವಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ, ತೆಲುಗು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ, ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಸ್ತು, ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೃಷಿ, ಗೋವುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಒತ್ತು
ಕುರ್ಮಾಗ್ರಾಮ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪಶುಪಾಲನೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆಯೂ ಇದ್ದು, ಗೋವುಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ದೂರ
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕುರ್ಮಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದನ್ನೇ ತನ್ನ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅಥವಾ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರೂ ಕೂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ನಿಯಮಗಳಿವೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡ ಜೀವನ
ಕುರ್ಮಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆವರಣದೊಳಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಾಡಿಯಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ, ಮರ-ಗಿಡಗಳು, ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾವಿಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೂ ಇವೆ.
2018ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಕುರ್ಮಾಗ್ರಾಮ್
ಕುರ್ಮಾಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ 2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನದ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಸಮುದಾಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ, ಸರಳ ಜೀವನ, ಕೃಷಿ, ಗೋಸೇವೆ, ಗುರುಕುಲ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
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