ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ನಿಂದಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತು ಈ 5 ಟಾಪ್ ತಾಣಗಳು: ಒಂದೊಂದರ ಕಥೆಯೇ ರೋಚಕ!
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆದ 5 ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ತಾಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಶೂಟಿಂಗ್ನಿಂದ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾದ ಟಾಪ್ 5 ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು!
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಬೃಹತ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗುವ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, "ಈ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದು ಯಾವ ಊರು?" ಎಂದು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ, ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವ ಜಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
1. ತಿರುಮಲೈ ನಾಯ್ಕರ್ ಮಹಲ್, ಮಧುರೈ
ಇರುವರ್, ಬಾಂಬೆ (ಕಣ್ಣಾಲನೇ ಹಾಡು), ಗುರು (ಆರುಯಿರೇ ಹಾಡು), ಭೀಮಾ (ರಹಸ್ಯ ಕನವುಗಳ್ ಹಾಡು) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬಾಂಬೆ' ಸಿನಿಮಾದ 'ಕಣ್ಣಾಲನೇ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಳದಿಂಗಳ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯ ತಮಿಳು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅರಮನೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಇಂಡೋ-ಸಾರ್ಸೆನಿಕ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಕಂಬಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆದವು. ತಮಿಳುನಾಡು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಶೋ (Light & Sound Show) ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಫೇವರಿಟ್ ತಾಣವಿದು.
2. ಬ್ರೋಕನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ (Broken Bridge), ಬೆಸೆಂಟ್ ನಗರ, ಚೆನ್ನೈ
ಆಯುಧ ಎಳುತ್ತು, ವಾಲಿ, ಚೆನ್ನೈ 600028 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ 'ಆಯುಧ ಎಳುತ್ತು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಧವನ್ (ಇನ್ಬಾ) ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ (ಮೈಕೇಲ್) ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಟ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಡ್ಯಾರ್ ನದಿ ಮುಖಜಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸೇತುವೆ, ಚೆನ್ನೈ ಯುವಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಗುರುತಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹೊರಗಿನಿಂದಲೇ ನಿಂತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗವಿದು.
3. ಪೊಳ್ಳಾಚಿ ಮತ್ತು ಆಳಿಯಾರ್ ಭಾಗ
ಕಾದಲಿಕ್ಕ ನೇರಮಿಲೈ, ವಿನ್ನರ್, ಚಿನ್ನ ತಂಬಿ, ದೇವರ್ ಮಗನ್, ಸೂರ್ಯವಂಶಂ, ಅಮೈದಿಪ್ಪಡೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 90ರ ದಶಕದ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂದರೆ ಪೊಳ್ಳಾಚಿ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಳಿಯಾರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅತಿಥಿಗೃಹ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಸಿರು ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳು 'ಚಿನ್ನ ತಂಬಿ' ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾದವು. ಇಂದಿಗೂ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಗಿ ಇದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು, ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು "ಸಿನಿಮಾ ಟೂರಿಸಂ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್" (Film Tourism Circuit) ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
4. ಅತಿರಪಳ್ಳಿ ಜಲಪಾತ, ಕೇರಳ
ಪುನ್ನಗೈ ಮನ್ನನ್, ರಾವಣನ್ (ಉಸಿರೇ ಪೋಗುದೆ ಹಾಡು), ರಿದಮ್ (ನದಿಯೇ ನದಿಯೇ ಹಾಡು), ಪೈಯಾ (ಅಡಡಾ ಮಳೈಡಾ ಹಾಡು), ಬಾಹುಬಲಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 'ಪುನ್ನಗೈ ಮನ್ನನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಜಲಪಾತದಿಂದ ಹಾರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದರಿಂದ, ಬಹಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಜನ "ಪುನ್ನಗೈ ಮನ್ನನ್ ಜಲಪಾತ" ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ ರಾವಣನ್, ಕೆ.ವಿ. ಆನಂದ್ ಅವರ ರಿದಮ್ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣವಾಗಿ (Eco-Tourism Spot) ಬದಲಾಗಿರುವ ಈ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
5. ಕಾನಾಡುಕಾತ್ತಾನ್ ಅರಮನೆ (ಚೆಟ್ಟಿನಾಡು ಕಾರೈಕುಡಿ ಸಾವಿರ ಕಿಟಕಿ ಮನೆ)
ಕಂಡುಕೊಂಡೇನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡೇನ್, ಸಾಮಿ (ಇದುತಾನಾ ಹಾಡು), ಪಿರಿವೋಮ್ ಸಂತಿಪ್ಪೋಮ್, ಸಂಡೈಕೋಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜೀವ್ ಮೆನನ್ ಅವರ 'ಕಂಡುಕೊಂಡೇನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡೇನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಟಬು ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕುಟುಂಬ ವಾಸಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರಮನೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆತ್ತಂಗುಡಿ ನೆಲದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೇಗದ ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡು ಅರಮನೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. 1980ರ ದಶಕದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡು ಊಟವನ್ನು ಸವಿಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ಈಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರೈಕುಡಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಇದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
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