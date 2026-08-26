ಇದೇನಪ್ಪಾ ವಿಚಿತ್ರ? ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮುಖವನ್ನೇ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಸ್ನೇಹಿತನ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ವಿಭಿನ್ನ ಕೆಲಸವೊಂದು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. Man Gets Tattoo Of Friend And His Wife Faces On His Chest
ಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ
ಸ್ನೇಹಿತನ ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆ, ಹೂವು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮದುವೆಗೆ ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆತ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಆತನ ನವವಿವಾಹಿತ ಪತ್ನಿಯ ಮುಖಗಳನ್ನೇ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಉಡುಗೊರೆಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದ ವೇಳೆ ಆತ ಮೊದಲು ನವದಂಪತಿಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಸ್ಕೆಚ್ವೊಂದನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ಶರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಕಾದಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಟ್ಯಾಟೂ ಆಗಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ನೇಹಿತನ ಮುಖ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಟೂ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ವರನ ಮುಖಭಾವವೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ ವರ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಮುಖವೂ ಸ್ನೇಹಿತನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮೂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು @ThenNowForeve ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು Xನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಇದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ‘ಕ್ರೀಪಿ’
ಕೆಲವರು ಈ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೇಲಿನ ನಿಷ್ಕಪಟ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪತ್ನಿಯ ಮುಖವನ್ನೇ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಅಸಹಜ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಆ ದಂಪತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದರೆ ಈ ಶಾಶ್ವತ ಟ್ಯಾಟೂ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು “ಕ್ರೀಪಿ” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಮನಿಸಿ
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಿತನ ಮದುವೆಗೆ ನೀಡಿದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಡುಗೊರೆ ಇದೀಗ ಗಿಫ್ಟ್ಗಿಂತ ವರನ ಮುಖಭಾವದಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಗಮನಿಸಿ: ಈ ವರದಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮೂಲ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.
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