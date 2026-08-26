ಕುಕು ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. 'ಕೊಹ್ರಾಮ್', 'ಜುಲ್ಮಿ', 'ಯೇ ದಿಲ್ ಆಶಿಕಾನಾ' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಎಂಬ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟ ಈ 'ಗುರು'ವಿನ ನೆನಪು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅಮರ.
Veteran director, Aruna Irani Husband Kuku Kohli passed away. ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಎಂಬ ‘ಮಾಸ್’ ಹೀರೋನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಇನ್ನಿಲ್ಲ: ಕುಕು ಕೊಹ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿನ ಆ ಗುಟ್ಟೇನು?
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ 90ರ ದಶಕದ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದ 'ಫೂಲ್ ಔರ್ ಕಾಂಟೆ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎರಡು ಬೈಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಎಂಬ ಅಪ್ರತಿಮ ನಟನನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಕು ಕೊಹ್ಲಿ (77) ಈಗ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಬೈನ ಕೋಕಿಲಾಬೆನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಾಗ, ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿಯಿತು.
ಆದರೆ, ಅವರ ನಿಧನದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೆಂಟ್ (Stent) ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕುಕು ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನನ ಉದಯ!
1991ರಲ್ಲಿ ಕುಕು ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 'ಫೂಲ್ ಔರ್ ಕಾಂಟೆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹಗುರವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಕಾರಣ, ಅವರ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲಂಸ್ ಎಂಬ ದಿಗ್ಗಜ ಸಂಸ್ಥೆ! ಇಬ್ಬರು ಹೊಸಬರನ್ನು (ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಮತ್ತು ಮಧು) ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಕು ಮಾಡಿದ ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಿತು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿದವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದ ಕುಕು ಕೊಹ್ಲಿ ಹವಾ, 'ಸುಹಾಗ್', 'ಹಕೀಕತ್', 'ಅನಾರಿ ನಂಬರ್ 1' ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ:
ಕುಕು ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಅರುಣಾ ಇರಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದ ಕುಕು ಕೊಹ್ಲಿ, ಅರುಣಾ ಇರಾನಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಜೋಡಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಂದು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅರುಣಾ ಇರಾನಿ ಶೋಕಸಾಗರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದರೂ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
ಕುಕು ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ - ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಹೃದಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು. ಆದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯವೇ ಬೇರೆ.
ಫರಿದಾಬಾದ್ನ ಅಮೃತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾ. ಸಮೀರ್ ಭಾಟೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ, ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳು (Heart Muscles) ಮೊದಲೇ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದು." ಕುಕು ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟು, ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಕ್ಕೊಳಗಾದರು.
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು:
ಕುಕು ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. 'ಕೊಹ್ರಾಮ್', 'ಜುಲ್ಮಿ', 'ಯೇ ದಿಲ್ ಆಶಿಕಾನಾ' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಿರ್ದೇಶಕನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ಇಂದು ಬಡವಾಗಿದೆ. ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಎಂಬ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟ ಈ 'ಗುರು'ವಿನ ನೆನಪು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅಮರ.
- ಕುಕು ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರವಾಗಿ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ.