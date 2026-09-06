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- ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಡ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಅಫೇರ್: ಮುಂದೈತೆ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್!
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಡ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಅಫೇರ್: ಮುಂದೈತೆ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್!
‘ಉಡಲ್’ 2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಲಯಾಳಂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ OTTಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ರತ್ನೇಶ್ ರಘುನಂದನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಕೃಷ್ಣ, ಧ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರನ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳೇ ಚರ್ಚೆ
ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕುರ್ಚಿಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ‘ದೃಶ್ಯಂ’ ಸಿನಿಮಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕುತೂಹಲ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೆನಪಿರಲಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಕುಳಿತು ನೋಡುವ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಇರುವುದರಿಂದ ವಯಸ್ಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳೇ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿವೆ.
2022ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ ‘ಉಡಲ್’
2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ‘ಉಡಲ್’ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓಟಿಟಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ರತ್ನೇಶ್ ರಘುನಂದನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ‘ಎ’ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಕೃಷ್ಣ, ಧ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ಇಂದ್ರನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜೂಡ್ ಆಂಥನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆ ಶೈನಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಆಕೆಯ ಪತಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಇತ್ತ ಶೈನಿ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಗ, ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಮಾವ ಹಾಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅತ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅತ್ತೆಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶೈನಿಯ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಾಳೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾನೆ.
ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಆಪ್ತತೆ
ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಶೈನಿಯ ನಡುವೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಪ್ತತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ತಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಥೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಶೈನಿ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಂಧ ಮಾವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸತ್ಯ!
ಅತ್ತೆಯ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಶೈನಿ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ದೃಷ್ಟಿಹೀನನಾಗಿರುವ ಮಾವನಿಗೆ ಅವರ ರಹಸ್ಯದ ಸುಳಿವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ‘ಉಡಲ್’ ಸಿನಿಮಾದ ನಿಜವಾದ ಆಟ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೊಸೆ ಹಾಗೂ ಮಾವನ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಘರ್ಷ ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಳಿಕ ಕಥೆಯೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ!
ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಮಾವನ ನಡುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಘರ್ಷ, ಪರಸ್ಪರ ಅನುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಆಟ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು? ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಬಲ್ಲ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕುತೂಹಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ‘ಉಡಲ್’
ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಘರ್ಷ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಬಿರುಕು ಹಾಗೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುವ ‘ಉಡಲ್’ ಇದೀಗ ಓಟಿಟಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಯಸ್ಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡಬಹುದು. ‘ಉಡಲ್’ ಸಿನಿಮಾ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ-ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥದ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿದ ಮನುಷ್ಯ, ತನ್ನ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಬಲ್ಲ?
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