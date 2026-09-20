- Home
- Entertainment
- Movie Reviews
- 1957ರ ಕೇರಳ ಕಥೆ, ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ; ಗೂಸ್ಬಂಪ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ
1957ರ ಕೇರಳ ಕಥೆ, ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ; ಗೂಸ್ಬಂಪ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ
1957ರ ಕೇರಳದ ಕನಿಯಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಿನಿಮಾವು ಭೂಮಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ನಂಬಿಯಾರ್ನ ಸಂಚಿನಿಂದ ಕನಿಯಾರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದೇ ಇದರ ಕಥಾವಸ್ತು.
1957ರ ಕೇರಳದ ಕಥೆ
1957ರ ಕೇರಳದ ಕನಿಯಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಯಾರ್ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಚರ್ಚ್ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ (ಟೊವಿನೊ ಥಾಮಸ್) ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡುವ ರೆಬೆಕ್ಕಾ (ಕಯಾದು ಲೋಹರ್) ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಒನ್ ಲೈನ್ ಕಥೆ
ಈ ನಡುವೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ರಾಮನ್ (ಶತ್ರು) ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಕನಿಯಾರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ನಂಬಿಯಾರ್ (ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್) ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಸಂಚನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಒನ್ ಲೈನ್ ಕಥೆ
ಟೊವಿನೊ ಥಾಮಸ್ ಮತ್ತು ಕಯಾದು ಲೋಹರ್
ಟೊವಿನೊ ಥಾಮಸ್ ಮತ್ತು ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ನಟನೆಯ 'ಪಳ್ಳಿಚಟ್ಟಂಬಿ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಡಿಜೊ ಜೋಸ್ ಆಂಟನಿ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬ್ರೋಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ನೌಫಲ್, ಬ್ರಿಜೇಶ್, ಚಾಣಕ್ಯ, ಚೈತನ್ಯ ಹಾಗೂ ಚರಣ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಪಳ್ಳಿಚಟ್ಟಂಬಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಎಂಟ್ರಿ
1957ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ನಡುವಿನ ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಂತರ ಕಥೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಖತ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳು ಕೆಜಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಗೂಸ್ಬಂಪ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಕಲಾವಿದರ ನಟನೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಕೃಷ್ಣ ಪಿಳ್ಳೈ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೊವಿನೊ ಥಾಮಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನಲ್ ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ನಟನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಿದೆ. ರೆಬೆಕ್ಕಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಶತ್ರು ಎಂಟ್ರಿ ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಂಬಿಯಾರ್ ಆಗಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಳ್ಳೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ಉಳಿದ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ನಡುವೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ರಾಮನ್ (ಶತ್ರು) ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಕನಿಯಾರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ನಂಬಿಯಾರ್ (ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್) ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಸಂಚನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಒನ್ ಲೈನ್ ಕಥೆ
ಟಿಜೊ ಟೋಮಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್
ಟಿಜೊ ಟೋಮಿ ಅವರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್. ಕೇರಳದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಕ್ಸ್ ಬಿಜೋಯ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬೇರೆಯದೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಜಿತ್ ಸಾರಂಗ್ ಅವರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ.
OTT?
ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿಜೊ ಜೋಸ್ ಆಂಟನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತುಂಬಾ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಪಳ್ಳಿಚಟ್ಟಂಬಿ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. Sony LIVನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.