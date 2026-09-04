ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಒಣಗಿಸುತ್ತಾರೆ?
USA interesting facts: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಹಾಕುವುದು ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವೋ, ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಭಾರಿ ಅಪರಾಧ! ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ.
ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ?
ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ! ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ರಿಂದ 45 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಲಾಂಡ್ರಿ ರೂಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಟ್ಟೆ ಒಣಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ!
ಬಟ್ಟೆ ಒಣಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ!
ಅಮೆರಿಕದ ಅನೇಕ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ HOA (Homeowners Association) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದರೆ 100 ರಿಂದ 500 ಡಾಲರ್ಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 10,000 ದಿಂದ 45,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗುತ್ತದೆ!
ಈ ನಿಯಮವೇಕೆ?
ಈ ನಿಯಮವೇಕೆ?
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪವಾಗಿ (Uniformity) ಕಾಣಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳ ಉದ್ದೇಶ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೂಗು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೆಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಾಗ ಅಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಡೀ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹಾಗಾದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೈಟೆಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಹಾಗೂ 'ಡ್ರೈಯರ್' (Dryer) ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಡ್ರೈಯರ್ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆಯೇ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಮೆರಿಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಹವ್ಯಾಸ
ಅಮೆರಿಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಹವ್ಯಾಸ
ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಎನ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನೋಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಫೈನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ!
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