ಈ ಗಿಡಗಳು ಹಾವಿಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ದಂತೆ! ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತವೆ
Plants that attract snakes: ತೋಟದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಅಂದಹಾಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣ
ನೋಡಲು ಅಂದವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿವೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ 'ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್' ಇದ್ದಂತೆ!
ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗಿಡಗಳು ಯಾವುವು?
ಹಾವುಗಳು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನೆರಳು, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗ ಬೇಕು.
ದಟ್ಟವಾದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಹುಲ್ಲು (Ornamental Grasses)
ಇವು ನೆಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಐವಿ (English Ivy) ಮತ್ತು ನೆಲ ಆವರಿಸುವ ಬಳ್ಳಿಗಳು
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿಗೆಯಂತೆ ಹರಡುವ ಬಳ್ಳಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಂಕರ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ದಟ್ಟವಾದ ಪೊದೆಗಳು
ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿಕೊಂಡಿರುವ ದಟ್ಟವಾದ ಎಲೆಗಳಿರುವ ಪೊದೆಗಳು ಹಾವುಗಳ ಪ್ರಿಯವಾದ ತಾಣ.
ಹಾವುಗಳು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತವೆ?
ಆಹಾರ: ದಟ್ಟವಾದ ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಇಲಿಗಳು, ಕಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಹಾವುಗಳು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ.
ರಕ್ಷಣೆ: ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಜಾಗವು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು 5 ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್
ಗಿಡಗಳ ಬುಡವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ: ಗಿಡ ಅಥವಾ ಪೊದೆಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10-15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಎಲೆಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನೆಲವು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಂದಿ-ಗೊಂದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ: ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಹೋಗುವಂತೆ ಜಾಗ ಬಿಡಿ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾವುಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಹೆದರುತ್ತವೆ.
ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಮರಳನ್ನು ಹರಡಿ
ಮನೆ ಸುತ್ತ ಖಾಲಿ ಜಾಗವಿರಲಿ: ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಪಥಗಳ ಸುತ್ತ 1-2 ಅಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಮರಳನ್ನು ಹರಡಿ (Mulch). ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಟ್ಟವಾದ ಗಿಡಗಳು ಇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಪರ್ಯಾಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ: ದಟ್ಟವಾಗಿ ನೆಲ ಆವರಿಸುವ ಗಿಡಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಸುಗಂಧಭರಿತ ಮೂಲಿಕೆಗಳು (ಪುದೀನಾ, ತುಳಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ) ಅಥವಾ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ
ನಿಯಮಿತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಮರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಆಗಾಗ ತೋಟವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.
ನೆನಪಿಡಿ: ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಹಾವುಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ನೋಡುತ್ತಾ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
