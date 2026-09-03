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- ಹಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ? ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಜಾಸ್ತಿ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್!
ಹಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ? ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಜಾಸ್ತಿ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್!
Snakebite statistics: ಸುಮಾರು 85,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾವು ಕಡಿತದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಚ್ಚುವುದು ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ? ಮತ್ತು ಅದು ಅಡಗಿರುವುದು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ?
ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ
ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ
ಹಾವು ಕಚ್ಚುವ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಾವು ಕಚ್ಚುವ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ
ಹಾವು ಕಚ್ಚುವ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ದಾಖಲಾದ 85,593 ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಶೇಕಡ 79 ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೆಳಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಕೈಗಳಿಗೆ (ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಅಂಗಗಳು) ಕಚ್ಚಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೇವಲ 19.2% ರಷ್ಟಿವೆ.
ಕಾರಣಗಳೇನು? (Why it Happens?)
ಕಾರಣಗಳೇನು? (Why it Happens?)
ಲಭ್ಯವಿರುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಸ್ಯರಾಶಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಹಾವುಗಳು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಾವು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಾವಿನ ಕಡಿತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಸವಾಲು (Challenges of Protective Footwear)
ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಸವಾಲು (Challenges of Protective Footwear)
ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೇವಲ 'ಭಾರವಾದ ಕೆಲಸದ ಬೂಟುಗಳನ್ನು (Work boots) ಧರಿಸಿ' ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಇರುವಾಗ ಕಾಲು ಉರಿಯುವಂತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೂಟುಗಳು ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವತೆ (Practicality of Equipment)
ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವತೆ (Practicality of Equipment)
ಕೈಗವಸುಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದನೆಯ ಹಿಡಿಕೆಯ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೂ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ..
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ..
ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ನೀಡುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿರಬೇಕು. ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೊಡುವ ಸಲಹೆಗಳು, ಬಿಸಿಲು-ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಲಹೆಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
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