Snake Bite: ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಜವೇ? ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ
Do snakes bite in water: ಬಾಯಿ ತೆರೆದರೆ ನೀರು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಾವುಗಳಿಗೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಲವರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲವೇ?.
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕಚ್ಚಬಲ್ಲವೇ?
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕಚ್ಚಬಲ್ಲವೇ?
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಕಥೆ. ಹಾವುಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಚ್ಚುವಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಕಚ್ಚಬಲ್ಲವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಹಾವು ಕಡಿತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೂ ವೇಗವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಹರಿತವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ನೀರಿನ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ?
ನೀರಿನ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ನೀರಿನ ಹಾವುಗಳಿವೆ. ಸಿಹಿನೀರಿನ ಹಾವುಗಳು (freshwater snakes) ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಹಾವುಗಳು (sea snakes). ಸಿಹಿನೀರಿನ ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾಗರಹಾವು, ರಸೆಲ್ಸ್ ವೈಪರ್ನಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ನೀರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದ್ರ ಹಾವುಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ವಿಷ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕಚ್ಚಲು ಕಾರಣವೇನು?
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕಚ್ಚಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಹಾವುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿವೆ: ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಹಾರ. ಅಪಾಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ, ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ನಾವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೆ ಅವು ಕೆರಳಬಹುದು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ಮೀನುಗಾರರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಮುದ್ರ ಹಾವುಗಳ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಮೀನಿನ ಬಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾವುಗಳು ಮೀನು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ.
ಅಪಾಯಕಾರಿ ನೀರಿನ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಅಪಾಯಕಾರಿ ನೀರಿನ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕಾಣುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀರಿನ ಹಾವು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ. ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳ ತಲೆಯ ಆಕಾರ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಮುದ್ರ ಹಾವುಗಳು ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ, ಹುಟ್ಟಿನಾಕಾರದ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಈಜಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಟ್ಟೆಗಳಿರುವ ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳ ತಲೆ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಾವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ.
ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು. ಗಾಯವನ್ನು ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕಚ್ಚಿದ ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ವಿಷ ನಿರೋಧಕ ಔಷಧಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗವಿದೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದು. ಗಾಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಗಾಯವನ್ನು ಕೊರೆಯುವುದು ಮಾಡಬಾರದು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
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