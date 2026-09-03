ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವರನು ವಧುವಿನ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಟುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ವಧುಗಳೇ ತಮ್ಮ ವರರ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವರನು ವಧುವಿನ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಟುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ವಧುಗಳೇ ತಮ್ಮ ವರರ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲತ್ವಾಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡು ಮದುವೆಗಳು ಇದೀಗ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಎರಡೂ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ವಧುಗಳೇ ವರರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಮದುವೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವರನು ವಧುವಿನ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಾಲತ್ವಾಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಧುಗಳು ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಿದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾನರು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ವಿವಾಹ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಈ ಮದುವೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಎರಡೂ ವರರು ಸಹೋದರರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ನಂಬುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸರಳ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಒಬ್ಬರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಉದ್ಯಮಿ
ಒಂದು ಜೋಡಿ ಅಮಿತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ. ಅಮಿತ್ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಿಯಾ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿ ಪ್ರಭುರಾಜ್ ಮತ್ತು ಅಂಕಿತಾ. ಪ್ರಭುರಾಜ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮದುವೆಯಲ್ಲೂ ಅಂಕಿತಾ ಅವರೇ ವರನ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಟಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ‘ನೋ’ ಹೇಳಿದ ಕುಟುಂಬ
ಈ ಮದುವೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವುದು. ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದ ಮೂಲಕ ದುಬಾರಿ ಮದುವೆ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಂದ ಸಮಾಜ ಹೊರಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲಾಯಿತು.
‘ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು’
ವರನ ತಂದೆ ಅಶೋಕ್ ಬರಗುಂಡಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ಮದುವೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಇಂತಹ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂತಹ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
‘ವಧುವೇ ವರನಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದು’ ಏಕೆ?
ಈ ಮದುವೆಯ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆ-ಪುರುಷರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಮೇಲು-ಕೀಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಿಂಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಇದು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮದುವೆಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ವಿವಾಹ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿದ ಈ ‘ರೋಲ್ ರಿವರ್ಸಲ್’ ಮದುವೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.