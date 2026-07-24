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ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

kitchen Jul 24 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:Getty
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ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ

ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

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ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

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ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಾರಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು.

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ಬೆಳಕಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ

ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗೆ ನೇರವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪರೋಕ್ಷ ಬೆಳಕಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.

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ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು.

Image credits: Getty
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ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

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